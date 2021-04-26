Росгвардейцы задержали жителя Зеленодольска, когда тот воровал мясо из магазина

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который проник в магазин и попытался украсть оттуда продукты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.

Инцидент произошел поздно ночью, мужчина вскрыл дверной замок одного из супермаркетов по улице Строителей. В этот момент рабочие-ремонтники, которые находились внутри магазина, услышали звук взламываемой двери и спрятались в подсобке. Оттуда они позвонили администратору магазина, который вызвал на место стражей порядка.

Прибывшие росгвардейцы еще из окна супермаркета увидели мужчину, который расхаживал по торговому залу и набирал мясные продукты со стеллажей. Оперативники задержали злоумышленника и передали его в отдел полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело за попытку кражи.