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Ру Тат
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26 апреля 2021  12:35
Павел Климчак

Росгвардейцы задержали жителя Зеленодольска, когда тот воровал мясо из магазина

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Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который проник в магазин и попытался украсть оттуда продукты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.

Инцидент произошел поздно ночью, мужчина вскрыл дверной замок одного из супермаркетов по улице Строителей. В этот момент рабочие-ремонтники, которые находились внутри магазина, услышали звук взламываемой двери и спрятались в подсобке. Оттуда они позвонили администратору магазина, который вызвал на место стражей порядка.

Прибывшие росгвардейцы еще из окна супермаркета увидели мужчину, который расхаживал по торговому залу и набирал мясные продукты со стеллажей. Оперативники задержали злоумышленника и передали его в отдел полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело за попытку кражи.

кража росгвардейцы супермаркет
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