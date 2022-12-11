Росгвардейцы задержали жителя РТ, который выносил товары из магазина под одеждой

Во время патрулирования района в Казани сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из гипермаркета на улице Зорге. На месте их встретили продавцы магазина, которые сообщили о краже: один из посетителей дважды похитил товары, однако в оба раза задержать его не удалось.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы установили приметы мужчины. Когда он вновь явился в магазин, они проследили за ним и заметили, что в какой-то момент мужчина засунул товар под одежду, после чего попытался пройти мимо кассы.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый за угон и кражи 36-летний уроженец Алексеевского района Татарстана. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.