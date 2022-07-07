Росгвардейцы задержали в РТ юношу и двоих подростков, искавших ночью закладки в кустах

Ночью в полицию Нижнекамска позвонила местная жительница и сообщила, что рядом с ее домом несколько юношей подозрительного вида долгое время осматривали кусты, постоянно оглядываясь по сторонам. Затем они сели в машину и уехали на противоположную сторону улицы. Женщина предположила, что они искали закладку наркотиков.

Информацию направили патрульному экипажу росгвардейцев. Они прибыли на место, уточнили у женщины приметы молодых людей и отправились на их поиски. Через какое-то время они увидели подходящего по приметам парня с девушкой около припаркованного автомобиля. В машине стражи порядка нашли синтетический наркотик массой 1 грамм.

Росгвардейцы задержали 20-летнего хозяина автомобиля и двоих его знакомых 17 и 15 лет. Старшего передали следственно-оперативной группе, а его спутников – сотрудникам по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за приобретение наркотиков. Об этом сообщается в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.