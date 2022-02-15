Росгвардейцы задержали в Казани двух мужчин, укравших дорогие смартфоны из магазина

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из салонов сотовой связи на улице Краснококшайской двое мужчин украли дорогие смартфоны и уехали на автомобиле.

Легковушку удалось найти на улице Академика Арбузова. Росгвардейцы остановили авто и задержали мужчин 33 и 35 лет, которые уже были судимы ранее. Их передали полицейским.

Как выяснилось позже, один из них украл с прилавка магазина смартфон стоимостью около 60 тысяч рублей, а второй спрятал в кармане куртки еще один телефон за 38 тысяч рублей. Затем они поспешили на выход из магазина, сели в машину и уехали.

Во время личного досмотра телефонов у них не нашли, но обнаружили залоговый билет из ломбарда, в который приятели успели сдать украденное. Сейчас на них возбудили уголовное дело по статьям за грабеж и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.