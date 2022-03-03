Росгвардейцы задержали пьяного жителя Буинска, угрожавшего убить продавца алкомаркета

Вечером в Буинске сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили сообщение о том, что в одном из сетевых алкомаркетов на улице Заятдинова сработала кнопка экстренного вызова. Прибыв на место, они узнали от продавца, что пьяный посетитель угрожал ему убийством – сейчас он находится в авто около магазина.

Росгвардейцы подошли к машине и попросили мужчину выйти из салона. Когда они начали устанавливать личность мужчины, тот попытался сбежать, однако его сразу задержали. Подозреваемый оказался 49-летний местный житель, который уже был судим ранее за кражу.

Как выяснилось, конфликт с продавцом начался с того, что мужчина, заходя в магазин, ударил кулаком по двери. На это продавец сделала ему замечание, после чего пьяный посетитель выбежал на улицу, затем вернулся с битой и стал размахивать ею, угрожая убийством.

При виде этого другая работница магазина нажада на кнопку экстренного вызова. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским. На него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».