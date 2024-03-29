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Росгвардейцы задержали казанцев, устроивших драку на Баумана
Накануне вечером в центре Казани произошла потасовка между работниками охраны и несколькими посетителями развлекательного заведения. Одними из первых на месте оказались сотрудники Росгвардии.
Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, военнослужащие немедленно предприняли действия для прекращения нарушения общественного порядка.
Отмечается, что посетители заведения вели себя агрессивно, однако благодаря росгвардейцам и сотрудникам драку удалось прекратить.
«Участников задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», – добавили в ведомстве.
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