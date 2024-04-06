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Происшествия 6 апреля 2024 17:41

Полицейские задержали парней, устроивших массовую драку в центре Казани

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Сегодня в социальных сетях появилось видео массового задержания молодых людей в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, правоохранители разнимали дерущихся.

Находясь на маршруте патрулирования в центре города сотрудники полиции увидели потасовку молодых людей.

В итоге все 10 участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении них были составлены административные материалы о мелком хулиганстве.

#массовая драка
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