Полицейские задержали парней, устроивших массовую драку в центре Казани

Сегодня в социальных сетях появилось видео массового задержания молодых людей в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, правоохранители разнимали дерущихся.

Находясь на маршруте патрулирования в центре города сотрудники полиции увидели потасовку молодых людей.

В итоге все 10 участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении них были составлены административные материалы о мелком хулиганстве.