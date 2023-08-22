Росгвардейцы уничтожили снаряд, обнаруженный при строительстве трассы в Татарстане

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Сотрудники ОМОН «Тайфун» уничтожили опасный снаряд в Татарстане.

Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, артиллерийский снаряд обнаружили на месте строительства нового участка федеральной трассы в Тукаевском районе.

Сотрудники ОМОН установили, что боеприпас пролежал в земле более 100 лет, на корпусе снаряда сохранилась дата производства – 1911 год. Кроме того, он оставался на боевом взводе и представлял опасность.

В ведомстве указали, что сотрудники ОМОН вывезли снаряд на безопасное расстояние и уничтожили его.