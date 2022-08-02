Росгвардейцы уничтожили более 13 операторов беспилотников на территории ЛНР

Росгвардия обнаружила и уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в Луганской народной республике. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что бойцы также изъяли 14 гранатометов, включая PG-7GM польского производства и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, а также семь противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Корнет», автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин и другое вооружение.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь Украине.