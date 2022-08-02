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Ру Тат
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Политика
2 августа 2022  11:43

Росгвардейцы уничтожили более 13 операторов беспилотников на территории ЛНР

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Росгвардия обнаружила и уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в Луганской народной республике. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что бойцы также изъяли 14 гранатометов, включая PG-7GM польского производства и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, а также семь противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Корнет», автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин и другое вооружение.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь Украине.

#спецоперация на Украине
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