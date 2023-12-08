Росгвардейцы Татарстана стали лучшими в Поволжье по служебно-боевой деятельности

По результатам служебно-боевой деятельности в 2023 году Управление Росгвардии по РТ заняло первое место среди территориальных органов Приволжского округа войск национальной гвардии.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, на днях в Нижнем Новгороде состоялся оперативный сбор руководящего состава.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Согласно данным ведомства, по итогам 2023 года войска округа приняли участие в обеспечении правопорядка при проведении более 200 публичных мероприятий. Личный состав Управления Росгвардии по РТ и воинских частей Росгвардии в Казани принимал участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности при проведении крупных общественных, спортивных, религиозных и культурно-массовых мероприятий на территории республики.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Наиболее значимыми из них стали Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани, фестиваль русского фольклора «Каравон» в Лаишевском районе, проведение ряда религиозных мероприятий. Личный состав Росгвардии неизменно принимал участие в обеспечении правопорядка при проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, национального праздника «Сабантуй», авиашоу «Я выбираю небо», Дня Республики Татарстан и Дня знаний, спортивных мероприятий федерального уровня, в том числе Суперкубка России по футболу, хоккейных и футбольных матчей, проводимых в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах, а также других общественно-значимых и массовых мероприятий.

По результатам служебно-боевой деятельности в 2023 году, первое место среди территориальных органов Приволжского округа войск национальной гвардии РФ заняло Управление Росгвардии по РТ.

Диплом I степени генерал-майору полиции Рустему Гумерову вручил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник.