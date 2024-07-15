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Общество 15 июля 2024 15:06

Росгвардейцы Татарстана рассказали воспитанникам лагеря «Авангард» о работе БПЛА

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Сотрудники Управления Росгвардии по Татарстану провели встречу с воспитанниками «Гвардейской смены» на территории детского палаточного лагеря «Авангард» и рассказали о работе беспилотников. Встреча прошла в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела эксплуатации БПЛА и привязных аэростатов продемонстрировали детям возможности БПЛА самолетного типа, которые используются в служебно-боевой деятельности. Они рассказали о характеристиках этих устройств, области их применения и примерах успешного использования.

Ребята смогли осмотреть автомобиль с рабочим местом оператора БПЛА и поуправлять видеокамерой. После этого они задавали гостям вопросы о ситуациях из служебной деятельности и предлагали свои идеи по улучшению конструкции.

#росгвардия по рт
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