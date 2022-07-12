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Ру Тат
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Происшествия
12 июля 2022  18:57
Павел Климчак

Росгвардейцы спасли бездомного из горящего деревянного дома на Чехова в Казани

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О возгорании по адресу Чехова, 24 сообщили в половину седьмого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Прибыв на место, пожарные установили, что горит второй этаж и крыша дома. Они сразу приступили к тушению огня. До прибытия пожарных сотрудники Росгвардии вывели из горящего дома бездомного мужчину.

В 19.38 пожар удалось локализовать. Спасённого мужчину доставили в ожоговый центр РКБ.

#пожар #росгвардейцы
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