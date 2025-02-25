Росгвардейцы рассказали казанским школьникам о подвигах легендарного СМЕРШа в годы войны

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Татарстан

В казанском отряде специального назначения «Барс» Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по инициативе Управления ФСБ России по ФСВНГ для учащихся Лицея №159 организовали экскурсию в историю создания и роли военной контрразведки СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны.

С рассказом о создании военной контрразведки СМЕРШ перед лицеистами выступил заведующий казанским музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Лекция была насыщена малоизвестными историческими фактами о зверствах фашистов на оккупированных территориях.

Александров акцентировал внимание на том, что борьба с фашистской Германией происходила не только на полях сражений, но и в тылу. Так, в кратчайшие сроки была сформирована ставшая легендарной организация «СМЕРШ», названная по аббревиатуре лозунга «Смерть шпионам!».

В фойе клуба вниманию гостей была представлена фотоэкспозиция «Без срока давности», рассказывающая о преступлениях нацистов против мирного населения.

После лекции учащиеся посетили музей воинской части, где узнали об истории отряда спецназа «Барс» и его задачах, выполняемых в наши дни. Кроме того, росгвардейцы продемонстрировали образцы современного стрелкового вооружения, применяемого спецназом при выполнении боевых задач.

«Лекция была очень интересной и познавательной, а главное – доступной для детей. Мы не должны забывать о преступлениях нацистов. Она заставляет ценить и беречь свою Родину и свой народ, а главное – задуматься над тем, что сейчас происходит», – поделилась мнением учительница лицея Альфия Нуриева.

Мероприятие проведено в рамках стартовавшей в Татарстане акции «80 дней до Победы». Подобные акции помогают молодому поколению осознать ценность мира и важность защиты своей страны.