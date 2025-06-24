Росгвардейцы проверяют безопасность детских летних лагерей Татарстана

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Татарстане сотрудники Росгвардии проверяют безопасность в детских летних лагерях. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Министерства по делам молодежи РТ, на сегодняшний день функционируют 1 054 организации всех форм отдыха с общим примерным охватом 68 585 детей.

Росгвардейцы инспектируют тревожные кнопки, камеры наблюдения, охрану и проводят учения с персоналом. Также в проверки вовлечены МЧС, Минздрав и Роспотребнадзор — они отвечают за пожарную безопасность, медосмотр сотрудников и питание детей.

«В еженедельном формате проводим оперативные совещания со всеми районами и лагерями, чтобы держать руку на пульсе. Также вместе с коллегами из республиканского центра „Лето” выезжаем сами с проверками», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Недавно лагерь «Солнечный» успешно прошел такую проверку. Росгвардейцы проверили работоспособность кнопки экстренного вызова патрульного экипажа и алгоритм действий персонала лагеря в случае возникновения ЧП.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

«При проверке детских оздоровительных лагерей в летний период обращаем внимание на наличие у инспекторов охраны необходимой документации – удостоверение частного охранника, личная карточка охранника с пройденной ежегодной проверкой. Также, на посту должна быть договор на оказание охранных услуг и уведомление, должностная инструкция частного охранника», – пояснил старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по Казани Управления Росгвардии по Республике Татарстан, капитан полиции Ильнур Садыков.