news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 июля 2025 14:15

У росгвардейцев из РТ лучшие результаты в подготовке к чемпионату по пожарному спорту

Читайте нас в
Телеграм
У росгвардейцев из РТ лучшие результаты в подготовке к чемпионату по пожарному спорту
Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Приволжском округе войск национальной гвардии прошел отборочный этап по формированию сборной команды, которая в сентябре представит оперативно-территориальное объединение на чемпионату по пожарно-спасательному спорту.

Военнослужащие и сотрудники соревновались в преодолении полосы препятствий и подъему по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.

Лучшие результаты показали военнослужащие и сотрудники управлений Росгвардии по Ульяновской, Саратовской, Кировской областям и Республике Татарстан.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

#росгвардия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025