У росгвардейцев из РТ лучшие результаты в подготовке к чемпионату по пожарному спорту

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Приволжском округе войск национальной гвардии прошел отборочный этап по формированию сборной команды, которая в сентябре представит оперативно-территориальное объединение на чемпионату по пожарно-спасательному спорту.

Военнослужащие и сотрудники соревновались в преодолении полосы препятствий и подъему по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.

Лучшие результаты показали военнослужащие и сотрудники управлений Росгвардии по Ульяновской, Саратовской, Кировской областям и Республике Татарстан.