У росгвардейцев из РТ лучшие результаты в подготовке к чемпионату по пожарному спорту
В Приволжском округе войск национальной гвардии прошел отборочный этап по формированию сборной команды, которая в сентябре представит оперативно-территориальное объединение на чемпионату по пожарно-спасательному спорту.
Военнослужащие и сотрудники соревновались в преодолении полосы препятствий и подъему по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.
Лучшие результаты показали военнослужащие и сотрудники управлений Росгвардии по Ульяновской, Саратовской, Кировской областям и Республике Татарстан.