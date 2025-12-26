Росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского дома в Дербышках

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Сотрудники казанского ОМОН Управления Росгвардии по Республике Татарстан поздравили с наступающим Новым годом воспитанников ГКУ «Дербышкинкий детский дом-интернат». Поздравление прошло в рамках акции «Дед Мороз специального назначения».

Настоящий восторг охватил воспитанников детского дома, когда к ним во двор въехал Дед Мороз на броневике. Новогодний волшебник поздравил ребят, пожелав им самого светлого и доброго в новом году.

Дети, которые с нетерпением ждали этого визита, с радостью покатались на необычном транспорте и с удовольствием играли с четвероногим бойцом Росгвардии — овчаркой Вероном. Пес, хоть и смутился сначала от обилия детских объятий, быстро включился в общее веселье.

Яркой частью праздника стал поэтический конкурс: ребята наперебой читали Деду Морозу стихи о зиме и елке, получая за это маленькие призы. А в финале всех ждали долгожданные новогодние подарки.

«Такие мероприятия уже вошли в традицию. Огромное спасибо бойцам казанского ОМОН Росгвардии, которые не забывают наших ребят, приезжают ежегодно с Дедом Морозом и поздравляют. Дети с нетерпением ждут их, чтобы и покататься на боевой машине, и погладить служебных собак. Будем ждать таких моментов», — поделился заместитель директора ГКУ «Дербышкинкий детский дом-интернат» Ленар Сунгатуллин.

Для сотрудников спецподразделений такие встречи — не только возможность подарить детям праздник, но и важная часть воспитания молодого поколения в духе патриотизма, добра и взаимовыручки.