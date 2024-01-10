Росгвардейцы помогли предотвратить серьезный пожар в казанской многоэтажке

Сегодня утром в Казани благодаря грамотным действиям сотрудников Росгвардии своевременно выявлен и локализован пожар на охраняемом объекте.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в районе пяти часов утра на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажки по улице Юго-Западной.

На место оперативно прибыл экипаж, у плотно закрытой входной металлической двери росгвардейцы почувствовали запах едкого дыма и гари. О задымлении патрульные немедленно сообщили дежурному, который направил на место дополнительный экипаж вневедомственной охраны. К охраняемому объекту также был вызван и его владелец. Мужчина открыл дверь магазина, из помещения повалил густой черный дым, а несколько квадратных метров зала уже были охвачены пламенем.

После этого сотрудники вызвали пожарных. Жителей двух ближайших этажей, под которыми находился магазин, вывели на улицу.

Благодаря оперативным действиям пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрического сетевого фильтра.