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Ру Тат
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Происшествия
16 августа 2022  11:10
Полина Шевчук

Росгвардейцы поймали трех женщин на воровстве из ТЦ в Казани, одна оказалась в розыске

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Днем сотрудникам батальона казанского УВО Росгвардии поступил сигнал, что в торговом центре на улице Петербургская в Казани три посетительницы украли товар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На месте сотрудники магазина рассказали, что в торговый зал зашли три женщины. Пока одна прятала вещи в сумку, другие ее прикрывали. Продавцы попытались остановить криминальную троицу, но тем удалось сбежать.

Росгвардейцы отправились на поиски женщин. Подозреваемые были обнаружены неподалеку от ТЦ. Ими оказались две 28-летние жительницы Казани и 29-летняя уроженка Удмуртии. При проверке документов выяснилось, что одна из задержанных находится в федеральном розыске за кражу.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

#кража #кража из магазина #управление росгвардии по рт
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