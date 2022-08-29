Росгвардейцы поймали подростков, которые избили казанца и украли его телефон

Рано утром во время дежурства сотрудники Росгвардии получили информацию, что на перекрестке улиц Гоголя и Карла Маркса у мужчины отобрали телефон. Получив приметы подозреваемых, патрулирующие отправились на место происшествия.

Они начали объезжать прилегающую территорию и в скором времени увидели пятерых парней, внешне подходящих по приметам. У одного из них, 16-летнего ранее судимого подростка, нашли украденный смартфон. В это же время на место прибыли полицейские с 30-летним потерпевшим, который опознал нападавших и свой телефон.

Как рассказал мужчина, молодые люди подошли к нему, завели во дворы, где напали на него и отобрали телефон. После этого они сбежали, не найдя больше ничего ценного.

Стражи порядка задержали пятерых подозреваемых, среди которых трое оказались несовершеннолетними. Свою причастность они отрицали, заявив, что нашли телефон на улице. На место происшествия вызвали представителей инспекции ПДН для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело за грабеж, уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.