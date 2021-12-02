Росгвардейцы поймали казанца, который устроил погром в магазине косметики

Вечером сотрудникам Росгвардии поступил сигнал, что в магазине косметики на улице Павлюхина в Казани неадекватный мужчина устроил погром – он крушит стеллажи с товаром, размахивает руками и пытается напасть на продавцов.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, прибывшие по вызову правоохранители увидели, что в торговом зале повалены полки с косметикой, а злоумышленник ходит по магазину и пугает продавцов. Покупатели в этот момент спрятались в подсобном помещении.

Неадекватного посетителя задержали и передали полицейским.

