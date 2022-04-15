Росгвардейцы поймали казанца, который ударил приятеля в шею разбитой бутылкой

Наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал, что у дома № 13 по улице Рустема Яхина на земле лежит окровавленный мужчина, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

К моменту приезда правоохранителей, пострадавший мужчина был без сознания и ему оказывали помощь медики скорой помощи. Свидетели происшествия рассказали росгвардейцам, что трое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из них взял бутылку, ударил приятеля ей по голове, а после расколотой бутылкой ранил в шею.

Узнав приметы злоумышленника, стражи порядка отправились на его поиски. Внешне похожего нетрезвого мужчину обнаружили на улице Гаяза Исхаки. 44-летний житель Удмуртии стал уверять росгвардейцев, что ни на кого не нападал, однако его опознали свидетели.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали следственно-оперативной группе полиции.

