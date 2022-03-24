Росгвардейцы поймали двоих казанцев, который избили курьера и ранили его из пистолета

Вечером росгврадейцам, патрулирующим улицы в Приволжском районе Казани, поступил сигнал, что в банке на улице Рихарда Зорге сработала тревожная кнопка.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгврадии по РТ, прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что на стеклах учреждения отверстия, похожие на пулевые. Рядом с домом росгвардейцев встретил очевидец и рассказал, что недавно неподалеку трое неизвестных избили доставщика еды. Во время драки один из нападавших выстрелили в курьера из предмета, похожего на пистолет.

Двоих злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Ими оказались двое жителей Казани – 16 и 19 лет. У старшего из злоумышленников был изъят пневматический пистолет.

Выяснилось, что во время драки с курьером молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета, при этом ранив доставщика в бровь, а также повредив витрину банка.

Казанцев доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

