Росгвардейцы поймали альметьевца, который угрожал убить жену и швырнул ей в голову стакан

Вечером наряд альметьевского отдела вневедомственной охраны получил информацию из полиции о том, что в квартире дома по улице Гафиатуллина в Альметьевске муж избивает жену. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На месте росгвардейцев встретила нетрезвая 32-летняя женщина, у которой была разбита голова и текла кровь. Она рассказала, что во время застолья поругалась с мужем. Мужчина стал угрожать ей расправой, а после швырнул ей в голову стакан и ушел на улицу курить.

Росгврадейцы вызвали скорую, а сами пошли искать злоумышленника. У дома они нашли и задержали нетрезвого 29-летнего мужчину. Его доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

