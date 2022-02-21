Росгвардейцы очистили от снега дом матери Героя России в селе Печищи

Военнослужащие Росгвардии вместе с активистами поискового отряда «Совесть памяти» очистили от снега дом матери Героя России Ларисы Козиной в селе Печищи.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Командование и совет ветеранов воинской части постоянно поддерживают связь с Ларисов Александровной, интересуются ее проблемами и оказывают помощь. Зимой она живет в казанской квартире, однако с наступлением теплых дней перебирается в загородный дом в селе Печищи, где вырос ее сын – Герой России лейтенант Алексей Козин.

Так и сейчас, Лариса Александровна сообщила, что собирается наведаться в Печищи, чтобы проверить дом. Помочь с очисткой территории от снега помогли ей сотрудники Росгвардии. Они расчистили подъездные пути к дому и тропинку до калитки.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Лариса Александровна поблагодарила росгвардейцев и активистов поискового отряда за работу и оказанную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.