Росгвардейцы оцепили часть дороги в Челнах, где лежали оголенные провода под напряжением

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Возвращаясь с проверки объекта в Челнах, сотрудники территориального отдела вневедомственной охраны Росгвардии заметили лежавшие на проезжей части оборванные провода. Рядом в кювете была легковушка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Стражи порядка поинтересовались у водителя, нужна ли ему помощь. Тот ответил, что с ним все в порядке – он не удержал авто на скользкой дороге и врезался в столб, из-за чего оборвались провода.

Чтобы избежать трагедии из-за оголенных проводов на дороге, росгвардейцы незамедлительно оцепили место происшествия. О произошедшей аварии они сообщили диспетчеру районной электростанции, а также в отдел полиции.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ









