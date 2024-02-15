Росгвардейцы обсудили план работы перед предстоящими крупными мероприятиями в Казани

В Казани состоялось Всероссийское совещание-семинар с руководящим составом подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.

На семинаре обсуждались вопросы выполнения поставленных перед росгвардейцами задач во время проведения общественно-политических, крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных мероприятий.

Открывая совещание, начальник управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Анатолий Маликов выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за предоставление площадки для проведения мероприятия. Он поздравил присутствующих с 55-летием создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии и вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.

Во время совещания-семинара офицеры обсудили требования в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности. Особое внимание также было уделено вопросам качества и полноты реализации контрольных функций в отношении собственников оружия, проживающих с детьми.

В завершение мероприятия Анатолий Маликов вручил кубки руководителям подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. Так, по итогам деятельности за 2023 год, лидером среди подразделений ЛРР стало Управление Росгвардии по Ростовской области. Первое место среди подразделений государственного контроля заняло Управление Росгвардии по Кемеровской области.