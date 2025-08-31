Росгвардейцы обеспечили безопасность Дня республики в Казани с помощью аэростата

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Татарстане росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности празднования Дня республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наиболее массовыми местами проведения мероприятий в столице республики традиционно стали территория перед Дворцом земледельцев и площадка у Центра семьи «Казан». Также были приняты меры по охране порядка на казанском ипподроме, где проходили скачки на Приз Президента России.

Для дополнительного контроля за общественным порядком в центре Казани специалисты отдела по эксплуатации БПЛА использовали аэростат с системой высотного видеонаблюдения.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Набережных Челнах инженерно-техническое подразделение ОМОН «Тайфун» провело предварительную проверку мест массовых мероприятий с применением служебных собак, натренированных на обнаружение взрывчатки и оружия.

В других населенных пунктах республики маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения праздничных событий.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

По данным ведомства, праздничные мероприятия в Татарстане посетили более 420 тысяч человек, из которых свыше 315 тысяч – в Казани.

«Благодаря совместной работе Росгвардии и МВД при участии работников ЧОО грубых нарушений общественного порядка и безопасности не допущено», – отметили в Управлении Росгвардии по РТ.