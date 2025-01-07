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Росгвардейцы обеспечили порядок в Рождественскую ночь в Татарстане
В Татарстане росгвардейцы, бойцы ОМОНов «Ак барс» и «Тайфун» и сотрудники вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии обеспечили безопасность прихожан православных храмов во время Рождества Христова.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, они патрулировали территорию Раифского Богородицкого монастыря, следили за порядком в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани.
В Набережных Челнах перед началом рождественских богослужений православные храмы были обследованы кинологами вместе со служебными собаками.
Кроме того, в других населенных пунктах республики в обеспечении безопасности прихожан во время рождественских богослужений приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Благодаря этому, нарушений во время празднования Рождества Христова не допущено.
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