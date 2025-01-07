Росгвардейцы обеспечили порядок в Рождественскую ночь в Татарстане

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Татарстане росгвардейцы, бойцы ОМОНов «Ак барс» и «Тайфун» и сотрудники вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии обеспечили безопасность прихожан православных храмов во время Рождества Христова.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, они патрулировали территорию Раифского Богородицкого монастыря, следили за порядком в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани.

В Набережных Челнах перед началом рождественских богослужений православные храмы были обследованы кинологами вместе со служебными собаками.

Кроме того, в других населенных пунктах республики в обеспечении безопасности прихожан во время рождественских богослужений приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Благодаря этому, нарушений во время празднования Рождества Христова не допущено.