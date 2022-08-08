Росгвардейцы нашли двухлетнего ребенка, который потерялся во время прогулки в Челнах

Накануне во время вечернего патрулирования в Челнах сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из жилых комплексов местные жители обнаружили маленького мальчика без присмотра взрослых.

Стражи порядка прибыли на место, где увидели ребенка в окружении других детей вместе с их мамами. Женщины решили, что мальчик потерялся, потому что раньше здесь его не видели, поэтому позвонили в полицию.

Сам ребенок не смог рассказать, как он сюда попал и где его родители. Тогда росгвардейцы начали искать его родителей. Так, в соседнем дворе их встретил взволнованный отец мальчика.

Мужчина поблагодарил росгвардейцев за то, что они вернули домой потерявшегося ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.