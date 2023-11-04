Росгвардейцы из зоны СВО на видео поздравили соотечественников с Днем народного единства

Росгвардейцы, находящиеся в зоне СВО, записали видеопоздравление с Днем народного единства, сообщили в ведомстве.

На видео запечатлены росгвардейцы разных военных специальностей: операторы БПЛА, связисты, пулеметчики, механики-водители и другие.

Все они разных национальностей, но у всех одна Родина — Россия.

«Здесь выполняют задачи росгвардейцы более 50 национальностей. У всех разные языки, религии,

национальные культуры, но нас всех объединяет одно — любовь к нашей Родине. И сейчас перед лицом фашизма, который поднял голову на Украине, мы ещё сильней ощущаем наше единство и братство! Победа будет за нами! Вместе мы Россия!» – рассказал офицер спецназа.

После записи ролика росгвардейцы убыли на выполнение боевых задач.