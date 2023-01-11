Росгвардейцы из Татарстана вручили новогодние подарки детям из Белгородской области

Сотрудники Управления Росгвардии по РТ во время служебной командировки в Белгородской области поздравили юных жителей региона с Новым годом в рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения».

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Дед Мороз и Снегурочка навестили около двадцати семей с особенными детьми и малоимущих семей. Ребятам подарили игрушки, сладости, продуктовые наборы и различные электроприборы.

В ответ дети и их родители искренне поблагодарили росгвардейцев за проявленную заботу и пожелали им успехов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.