Росгвардейцы из Татарстана стали призерами на чемпионате ПФО по военному многоборью

Спортсмены из Управления Росгвардии по РТ стали бронзовыми призерами на чемпионате Приволжского округа войск национальной гвардии РФ по военно-спортивному многоборью, сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования, посвященные десятилетию Росгвардии, прошли в Самарской области. Всего в них соревновалось порядка 80 участников из всех регионов Поволжья.

Состязания длились три дня. В первый день спортсмены соревновались в стрельбе из табельного оружия, на второй – демонстрировали навыки плавания на дистанциях от ста до трехсот метров, в зависимости от возраста. Завершился турнир лыжной гонкой на пять и десять километров.

Команда Управления Росгвардии по республике Татарстан заняла третье место, уступив командам из Саратовской и Кировской областей. Победителям и призерам вручили кубки и медали, а лучшие спортсмены ПФО отправятся защищать честь округа на чемпионате, который пройдет в Перми.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ