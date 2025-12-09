Росгвардейцы из Татарстана стали первыми среди территориальных управлений Поволжья

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Нижнем Новгороде прошел оперативный сбор руководящего состава Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии. По итогам служебно-боевой деятельности в 2025 году первое место среди территориальных управлений заняло Управление Росгвардии по Республике Татарстан. Второе место досталось Самарской области, третье – Ульяновской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие командование объединения, начальники управлений и штабов, а также командиры соединений и воинских частей.

Врио командующего округом генерал-майор Сергей Гашков обозначил основные цели и задачи сбора. Почетным гостем стал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который выступил с обращением о духовном воспитании личного состава.

На полигоне прошли практические занятия по инженерной подготовке и применению беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Впервые перед руководителями подразделений вневедомственной охраны выступили представители судебной системы и МВД, обсудив взаимодействие ведомств в вопросах административных наказаний и профилактики правонарушений.

Завершился сбор расширенным заседанием военного совета, где были подведены итоги работы и определены задачи на 2026 год. Отличившиеся военнослужащие и сотрудники получили государственные и ведомственные награды, а также благодарности от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.