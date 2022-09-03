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Ру Тат
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Происшествия
3 сентября 2022  14:05
Полина Шевчук

Росгвардейцы из РТ почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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В Татарстане росгвардейцы присоединилась к Всероссийской ведомственной видеоакции «Наследники Победы», посвященной Дню окончания Второй мировой войны, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Чтобы почтить память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, правоохранители записали небольшие видеосюжеты с воспоминаниями о фронтовиках. 

«Простые и пронзительные слова участников тяжелейших боев напоминают о бесценной жертве, которую наш народ положил на алтарь Победы. Каждый отрывок уникален. В них боль утраты родных и друзей, бесстрашие перед лицом врага, отчаянное мужество и решимость в бою», – отметили в пресс-службе управления.

 

#росгвардия по рт
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