Руc Тат
Общество 7 февраля 2026 13:23

Росгвардеец из Казани стал призером внутриведомственного чемпионата РФ по рукопашному бою

Казанец – сотрудник Управления Росгвардии по РТ стал призером во внутриведомственном чемпионате России по рукопашному бою. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде и были посвящены памяти военного журналиста старшего лейтенанта Анатолия Ягодина, а также в честь 10-летия Росгвардии и 215-летия войск правопорядка. В течение трех дней за победу в чемпионате боролись более 140 сильнейших спортсменов ведомства.

Команда Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии заняла 3-е место. Житель Казани, бывший участником этой команды, занял второе место в личном первенстве среди бойцов до 80 килограмм.

По результатам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда Росгвардии, которая будет защищать честь ведомства на всероссийских и международных соревнованиях.

