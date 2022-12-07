Росгвардеец из Казани эвакуировал людей с пожара в Воронеже

История случилась днем 5 декабря. Сотрудник Управления Росгвардии по РТ старший лейтенант полиции Евгений Долин вместе с другими командированными в Воронеж коллегами шли по Южно-Моравской улице, когда увидели охваченный огнем торговый киоск рядом с остановкой.

Они сразу сообщили о случившемся пожарным, после чего начали предпринимать все необходимые действия до их приезда: они эвакуировали людей из соседних ларьков, простукивали рядом стоящие машины, чтобы водители откликнулись и убрали их, а также перекрыли движение для проезжавших мимо автомобилей, чтобы пожарная техника смогла подъехать к киоску.

Через некоторое время прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Они поблагодарили росгвардейцев за крайне полезную помощь. Причина пожара устанавливается, в результате возгорания никто не пострадал, как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.