Росгидромет включил Альметьевск в список городов с загрязнённым воздухом

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В список из 30 городов России с 10-кратным превышением загрязняющих веществ в воздухе за 2023 год вошел город Альметьевск.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в нефтяной столице Татарстана превышена концентрация сероводорода.

Также в перечне городов с превышением 10 ПДК максимальной концентрации сероводорода вошли Чита, Самара, Селенгинск, Новодвинск. В других городах из списка выявлены превышения концентрации бензапирена и диоксида серы.