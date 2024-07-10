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Росгидромет включил Альметьевск в список городов с загрязнённым воздухом
В список из 30 городов России с 10-кратным превышением загрязняющих веществ в воздухе за 2023 год вошел город Альметьевск.
По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в нефтяной столице Татарстана превышена концентрация сероводорода.
Также в перечне городов с превышением 10 ПДК максимальной концентрации сероводорода вошли Чита, Самара, Селенгинск, Новодвинск. В других городах из списка выявлены превышения концентрации бензапирена и диоксида серы.
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