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Общество 10 июля 2024 11:45

Росгидромет включил Альметьевск в список городов с загрязнённым воздухом

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Росгидромет включил Альметьевск в список городов с загрязнённым воздухом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В список из 30 городов России с 10-кратным превышением загрязняющих веществ в воздухе за 2023 год вошел город Альметьевск.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в нефтяной столице Татарстана превышена концентрация сероводорода.

Также в перечне городов с превышением 10 ПДК максимальной концентрации сероводорода вошли Чита, Самара, Селенгинск, Новодвинск. В других городах из списка выявлены превышения концентрации бензапирена и диоксида серы.

#Альметьевск #загрязнение воздуха #Татарстан
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