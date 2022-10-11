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Ру Тат
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Политика
11 октября 2022  15:02

Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов

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Meta* была внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне включенных организаций корпорация указана как Meta Platforms Inc. 

В марте этого года Тверской суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram** и Facebook**, которые принадлежат американской компании Meta*, экстремистской и запретил их работу в России. Это произошло после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. При этом запрет не распространился на WhatsApp. 

*Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

**Соцсеть, признанная в России экстремистской.

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