Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов

Meta* была внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне включенных организаций корпорация указана как Meta Platforms Inc.

В марте этого года Тверской суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram** и Facebook**, которые принадлежат американской компании Meta*, экстремистской и запретил их работу в России. Это произошло после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. При этом запрет не распространился на WhatsApp.

*Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

**Соцсеть, признанная в России экстремистской.