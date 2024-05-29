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Росфинмониторинг внес Алексея Панина* в список экстремистов
Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина* в список террористов и экстремистов. Об этом следует из базы данных ведомства.
В конце мая МВД объявило Панина* в розыск. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, в отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту. Актер также неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации.
*Признан иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов.
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