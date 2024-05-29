Росфинмониторинг внес Алексея Панина* в список экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина* в список террористов и экстремистов. Об этом следует из базы данных ведомства.

В конце мая МВД объявило Панина* в розыск. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, в отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту. Актер также неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации.

*Признан иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов.