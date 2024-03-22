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Росфинмониторинг включил движение ЛГБТ в перечень «террористов и экстремистов»
Росфинмониторинг добавил в список «террористов и экстремистов» международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения. Обновленная информация была представлена на сайте ведомства.
Также Росфинмониторинг внес в перечень «террористов и экстремистов» 21 физическое лицо.
Напомним, в ноябре 2023-го Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ, признав международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. В результате деятельность данного движения в России была запрещена.
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