Росфинмониторинг: Риска роста блокировок из-за частичного совпадения данных нет

В Росфинмониторинге не усматривают рисков резкого увеличения количества блокировок счетов клиентов финансовых организаций из-за частичного совпадения их данных со сведениями о лицах, в отношении которых применяются меры по заморозке средств. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее газета «Известия» написала, что Росфинмониторинг намерен установить новые критерии для блокировки банковских счетов граждан России – частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Соответствующие поправки планируется внести в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По оценке опрошенных изданиям экспертов, в случае принятия новеллы число блокировок счетов россиян подскочит на на 15–25%, причем увеличится и риск ошибок. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября. Поправки должны вступить в силу через 270 дней после официального опубликования закона.

В связи с этим в Росфинмониторинге сообщили, что критерии частичного совпадения данных будут установлены приказом ведомства после принятия указанного выше федерального закона – на основании всестороннего анализа случаев, возникающих на практике.

«Как правило, речь идет о различных написаниях Ф. И. О. лиц, внесенных в соответствующие перечни, обусловленных особенностями транслитерации. <...> Дополнительно отмечаем, что законопроект предусматривает применение процедуры временного приостановления и не допускает отказа в совершении операции», – заверили в пресс-службе финансовой разведки.

При этом банки могут замораживать счета и тем клиентам, которые не включены в перечень Росфинмониторинга. Среди установленных Банком России признаков подозрительных операций – необычные для конкретного клиента переводы по сумме или частоте, наличие реквизитов получателя в базе ЦБ о мошеннических операциях, большое число контрагентов за короткий период.