Росфинмониторинг предупредил об уголовной ответственности за финансовую помощь Украине

Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем Телеграм-канале напоминает, что за оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе силам ВСУ, предусмотрена уголовная ответственность по статье «Государственная измена».

Наказание за подобное преступление – до 20 лет лишения свободы.

Однако отмечается, что помощь мирным жителям на Украине, ДНР и ЛНР не считается нарушением закона.

Также в ведомстве отмечается, что финансирование нацбатальонов и организаций предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

