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Происшествия
22 марта 2022  11:07
Полина Шевчук

Росфинмониторинг предупредил об уголовной ответственности за финансовую помощь Украине

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Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем Телеграм-канале напоминает, что за оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе силам ВСУ, предусмотрена уголовная ответственность по статье «Государственная измена». 

Наказание за подобное преступление – до 20 лет лишения свободы. 

Однако отмечается, что помощь мирным жителям на Украине, ДНР и ЛНР не считается нарушением закона.

Также в ведомстве отмечается, что финансирование нацбатальонов и организаций предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
 

#госизмена #финансирование терроризма
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