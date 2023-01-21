«Росэнергоатом»: Украина активизировала попытки завербовать персонал Запорожской АЭС

Украинская сторона активизировала попытки завербовать персонал Запорожской АЭС, подписавший контракт с эксплуатирующей компанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа.

«Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: „А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим“», — рассказал Карчааа.

По его словам, несмотря на угрозы, работники не поддаются на провокации. Он также отметил, что украинская сторона продолжает угрожать сотрудникам и их семьям, пытается организовать саботаж.

«Люди и их психологическое состояние в коллективе — один из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать», — подчеркнул советник гендиректора концерна.