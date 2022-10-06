«Росэнергоатом» рассказал о катастрофе, грозящей Энергодару без Запорожской АЭС

Неизвестно, сможет ли действовать Запорожская АЭС с приходом зимы. Без нее же Энергодару будет грозить социальная катастрофа — станция обслуживала город и электричеством, и отоплением, и горячей водой. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Времена могут оказаться очень тяжелыми, и выживет ли станция зимой, если не удастся восстановить [нормальное электроснабжение и критическую инфраструктуру], — это большой вопрос», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что из-за разрушений сейчас станция не обеспечивает город теплом и электроэнергией, необходимыми для работы большого числа технологических узлов. «Они (украинская сторона — прим. Т-и) сегодня создали реальную угрозу отсутствия электропитания даже для собственных нужд», — полагает специалист.

По его мнению, восстанавливать станцию придется даже в том случае, если обстрелы не прекратятся. Карчаа добавил, что Киев, который якобы обеспокоен ядерной безопасностью, в данной ситуации закрывает на нее глаза.

Напомним, что по указу Президента РФ Владимира Путина ЗАЭС перешла под управление России.