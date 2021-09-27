РОСДОРНИИ: Нужно формировать экосистему цифровых транспортных коридоров

Начальник управления внедрения цифровых технологий ФАУ «РОСДОРНИИ» Игорь Евстигнеев

Фото предоставлено ФАУ «РОСДОРНИИ»

- Как продвигается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в части развития интеллектуальной транспортной системы в крупных городских агломерациях?

- На реализацию данного мероприятия предусмотрены финансовые средства из федерального бюджета в объеме 42 млрд. руб. на период 2020-2024. При условии софинансирования проектов ИТС субъектами Российской Федерации, которые определяются в рамках соглашений. В данном проекте принимают участие 64 агломерации, расположенные в 56 регионах.

Основной задачей при этом является внедрение элементов ИТС, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, в том числе в городах с населением более 300 тысяч человек. Так, определены 4 базовые подсистемы, которые будут внедрены в агломерации в зависимости от уровня развития ИТС: подсистема светофорного управления, подсистема метеомониторинга, подсистема мониторинга параметров транспортного потока и подсистема регистрации нарушений ПДД.

Существенным условием является создание интеграционной платформы, обеспечивающей консолидацию внедряемых и существующих подсистем ИТС. Платформа призвана улучшить условия дорожного движения и повысить уровень безопасности на городских дорогах за счет использования информации из разных источников при принятии решений по оптимизации транспортных потоков.

Проекты внедрения ИТС в крупных городских агломерациях реализуются с 2020 года, при этом их экспертиза в рамках национального проекта БКД осуществляется ежегодно с учетом работ, выполненных в предыдущем году.

По итогам работ, проведенных в 2020 году, в методические документы внесен ряд корректировок – в части реализации проектов и оценки их эффективности. Кроме того, подготовлены предложения по дополнению нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, регулирующих вопросы организации данного мероприятия в рамках национального проекта БКД.

- Как вы в целом оцениваете уровень и перспективы развития ИТС в Российской Федерации?

- Начиная с 2019 года, ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит мониторинг состояния и развития ИТС в субъектах Российской Федерации, в том числе собирает данные об используемых технологиях ИТС и собственных разработках субъектов Российской Федерации в этой сфере.

На сегодняшний день наблюдается неравномерность развития ИТС в субъектах Российской Федерации. При этом самыми «продвинутыми» в области применения ИТС являются Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область и Краснодарский край.

К числу самых востребованных в регионах инструментальных подсистем ИТС можно отнести подсистему фотовидеофиксации нарушения ПДД, подсистему метеомониторинга, подсистему автоматизированного весогабаритного контроля и контроля доступа транспортных средств на участки улично-дорожной сети.

Согласно сведениям, представленным регионами, можно сделать вывод, что «зоопарк» используемого периферийного оборудования и различные подходы к созданию инструментальных подсистем ИТС создают серьезные проблемы при организации их информационного взаимодействия и интеграции в целях решения комплексных задач – как в рамках функционирования ИТС региона, так и на уровне межрегионального сотрудничества.

Внедрение элементов ИТС в крупных городских агломерациях по сути является «точкой роста» для интеллектуальных транспортных систем субъектов РФ, так как в основу построения всех элементов и подсистем ИТС агломерации закладываются требования по интероперабельности, безопасности и адаптивности к изменениям применяемых технических решений.

С учетом возможности свободного передвижения транспортных средств между регионами, данные принципы должны применяться на территории всей страны. Данный подход может быть реализован посредством формирования национальной сети ИТС при использовании регламентированного механизма присоединения ИТС региона к национальной сети ИТС.

Необходимо отметить, что в этом году Минтрансом России подготовлены документы стратегического характера в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса. Это Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли и Программа цифровизации в сфере дорожного хозяйства. Реализация этих документов позволит существенно активизировать в долгосрочной перспективе развитие ИТС в регионах, в том числе в части внедрения высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

- В настоящее время активно говорят о внедрении ВАТС, как Вы оцениваете перспективы внедрения ВАТС, что делается в этом направлении и что необходимо для обеспечения реализации данного проекта.

- В марте 2020 года Правительством РФ утверждена Концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. Согласно ей, в 2021 году утвержден Комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, которые предусматривают их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ.

В данный момент активно ведутся работы по формированию нормативных правовых условий и нормативно-технической базы, обеспечивающих возможность коммерческой эксплуатации ВАТС при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок, а также по созданию специальных тестовых эксплуатационных зон в субъектах РФ для проведения опытной эксплуатации ВАТС на автомобильных дорогах общего пользования.

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 200 расширен состав субъектов Российской Федерации (с 2 до 14), на территории которых предусматривается проведение в период с 01 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г. эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств (ВАТС). Подготовлен проект Федерального закона «О высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средствах».

Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли предполагает к 2030 году внедрить коммерческое использование беспилотников на всех видах транспорта для перевозки пассажиров и грузов. Ожидается, что уже в 2022 году в экспериментальном режиме будут запущены беспилотные грузовики, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. А с 2024 года, по результатам тестовых испытаний, на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом должны стартовать масштабные коммерческие проекты, в числе которых – автономные перевозки между Европой и Азией.

Необходимо отметить, что внедрение беспилотников, в первую очередь, ориентировано на сферу регулярных грузовых перевозок.

Одно из важнейших условий успешного внедрения ВАТС - наличие на автомобильных дорогах интеллектуальной дорожной инфраструктуры, которая обеспечивает информационную поддержку их движения.

Это, безусловно, потребует бесшовной интеграции ИТС на межрегиональной и, в дальнейшем, межгосударственной уровнях и выравнивания во всех субъектах РФ степени развития интеллектуальной дорожной инфраструктуры. Данную задачу целесообразно решать путем создания национальной сети ИТС.

Минтранс России подготовил проект Концепции создания и функционирования национальной сети ИТС в Российской Федерации. Национальная сеть ИТС должна представлять собой территориально распределенный комплекс технологически и информационно сопряженных интеллектуальных транспортных систем, функционирующих на автомобильных дорогах общего пользования РФ и обеспеченных единым логистическим функционалом и мониторингом, независимо от форм собственности на компоненты ИТС, автомобильные дороги общего пользования, на которых они установлены, и организационно-правовой формы операторов ИТС.

- Какие проблемы, сдерживающие развитие ИТС, необходимо решать в приоритетном порядке?

- Одна из ключевых задач на сегодня – формирование нормативной правовой и нормативно-технической базы и разработки, внедрения и функционирования.

ФАУ «РОСДОРНИИ» подготовило проект Перспективной программы стандартизации в сфере ИТС на период до 2026 года. Программа направлена на ускоренное развитие востребованной нормативно-технической базы РФ в сфере ИТС, гармонизированной с международными стандартами, и на устранение или минимизацию имеющихся недостатков.

Документ определяет цели, задачи и приоритеты развития стандартизации России в сфере ИТС с учетом необходимости обеспечения масштабной реализации проектов и отдельных мероприятий по внедрению ИТС и ВАТС на автомобильных дорогах общего пользования, основные подходы к формированию национальной системы нормативно-технических требований в сфере ИТС в соответствии с международным опытом стандартизации и необходимостью гармонизации с международными стандартами, и содержит структурированный план разработки документов по стандартизации в сфере ИТС до 2026 года.

Среди приоритетов Программы:

- обеспечение эффективности и безопасности функционирования национальной сети ИТС и входящих в ее состав ИТС субъектов РФ и ИТС федеральных автомобильных дорог общего пользования;

- гарантия интероперабельности и надежности оборудования, технологий и комплексных технологических решений, используемых в составе ИТС;

- унификация информационных и технологических сервисов ИТС, возможности бесшовной интеграции ИТС и входящих в ее состав отдельных элементов на национальном и межгосударственном уровнях, что позволит, в свою очередь, обеспечить – повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования РФ, содействие международной интеграции дорожно-транспортного комплекса России в мировую транспортную систему, в том числе в форматах Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС),Таможенного союза и Азиатско- тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рост конкурентоспособности российской инновационной продукции (работ, услуг) в сфере ИТС на территории Российской Федерации и за рубежом.

В качестве основных принципов реализации Программы стандартизации можно назвать усиление роли бизнес-сообщества в работах по стандартизации, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, и применение международных норм как основы разработки национальных стандартов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Хотелось бы отметить, что предлагаемый в Программе стандартизации системный поход к формированию национальной базы нормативно-технических документов в сфере ИТС позволит перейти от пассивного усвоения зарубежного опыта в указанной сфере к этапу активных отечественных наработок в сфере стандартизации. Их мы сможем использовать как при формировании национальной сети ИТС в Российской Федерации и обеспечении внедрения ВАТС на автомобильных дорогах общего пользования, так и продвигать на международных профильных площадках, что должно значительно усилить позиции России в области инновационных технологий и повысить конкурентоспособность отечественных транспортных услуг на международном рынке.

-Что мешает России эффективнее использовать существующие транспортные сети?

Иногда, получив финансирование на федеральном уровне, регионы просто не понимают, что им делать дальше. Поэтому нужно, чтобы проектами по формированию ИТС управляли компетентные люди с сильной политической волей. В штате субъекта должны быть квалифицированные кадры, способные грамотно формулировать требования со стороны республики, ставить правильные задачи. Главное – это получение положительного экономического и социального эффекта. Определяющими векторами должны стать комфорт, мобильность и экологичность.

- Чем для вас привлекателен Татарстан?

-Здесь есть люди, способные генерировать новые идеи и правильно доносить свои мысли до подрядчиков. Ведь любые инновационные разработки всегда дороже классических решений: они в штучном исполнении и пока не апробированы. К сожалению, в России только формируется механизм поддержки информационных технологий в транспортной сфере. Существует множество компаний, чьи хорошие идеи требуют серьезных вложений, связанных с риском в финансовой или технической сфере.

- Какие проекты вы планируете развивать в республике?

- Наш институт, совместно с республикой Татарстан, намерен создать в особой экономической зоне «Алабуга» пилотную зону для апробации новых технологий в области ИТС. Классические программы обеспечения безопасности дорожного движения, которые каждый год разрабатываются в России, к настоящему прорыву так и не привели. Нужны иные, абсолютно новые подходы. И они есть. Но какой из них будет эффективным, а какой нет – надо испытывать не на бумаге, а в реальной жизни. Для этого требуется поиск талантливых людей и талантливых компаний, которые нуждаются не только в деньгах, но и в площадках для пилотных испытаний. Благодаря грамотной совместной работе можно и нужно вырабатывать требования со стороны государства к созданию современной дорожной инфраструктуры.

Помимо прочего, мы сегодня плотно начинаем взаимодействовать с «КАМАЗом». Предприятие крайне заинтересовано в том, чтобы его продукция была востребована на рынке. Одна из задач «КАМАЗа» – снабдить свои автомобили самыми передовыми и актуальными технологиями. Любое удорожание машин должно быть оправдано с точки зрения компании, которая их приобретает.

Главный потребитель радиоэлектроники – это именно производители автотранспорта. Современные транспортные средства постепенно превращаются в высокопроизводительный “компьютер на колесах”.

- Как изменится дорожная система в ближайшем будущем, на ваш взгляд?

- Мы стоим на пороге научно-технической революции в области дорожного хозяйства. Сегодня нужно строить не просто дороги, а формировать экосистему цифровых транспортных коридоров обладающими блоком инфотелекоммуникационных сервисов, которыми пользуются все участники дорожного движения.