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Ру Тат
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Строительство
13 июня 2022  23:45

Росавтодор обновит участок трассы М7 в Татарстане за 456 млн рублей

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На ремонт участка трассы М7 «Волга» в Татарстане будет потрачено около 456,2 млн рублей. Тендер на устройство слоев износа объявило ФКУ «Волго-Вятскуправдор», входящее в структуру Росавтодора.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 8 до 24 июня. Итоги конкурса планируется подвести 29 июня, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонтироваться будет участок трассы от 1026 км до 1038 км. Предполагается, что работы начнутся еще в 2022 году и продолжатся в 2023-м.

#ремонт дорог #тендер
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