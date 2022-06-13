Росавтодор обновит участок трассы М7 в Татарстане за 456 млн рублей

На ремонт участка трассы М7 «Волга» в Татарстане будет потрачено около 456,2 млн рублей. Тендер на устройство слоев износа объявило ФКУ «Волго-Вятскуправдор», входящее в структуру Росавтодора.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 8 до 24 июня. Итоги конкурса планируется подвести 29 июня, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонтироваться будет участок трассы от 1026 км до 1038 км. Предполагается, что работы начнутся еще в 2022 году и продолжатся в 2023-м.