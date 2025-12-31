Росавиация запустила онлайн-трансляцию полета Деда Мороза по России

Дед Мороз начал свое новогоднее путешествие по России, вылетев из резиденции в Великом Устюге. Отслеживать передвижение сказочных саней можно в режиме реального времени с помощью интерактивной карты, размещенной на платформе Росавиации, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве пригласили россиян присоединиться к наблюдению за маршрутом волшебника, который 31 декабря охватит все 11 часовых поясов страны.

Для гарантии своевременной доставки подарков детям министр транспорта РФ Андрей Никитин дал специальное поручение руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову. Главе агентства предписано обеспечить беспрепятственное движение саней по воздушным трассам.

Постоянная вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге. Это место является популярным туристическим направлением, куда путешественники приезжают на экскурсии ради встречи с зимним волшебником и сказочными персонажами.