news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 декабря 2025 12:25

Росавиация запустила онлайн-трансляцию полета Деда Мороза по России

Читайте нас в
Телеграм

Дед Мороз начал свое новогоднее путешествие по России, вылетев из резиденции в Великом Устюге. Отслеживать передвижение сказочных саней можно в режиме реального времени с помощью интерактивной карты, размещенной на платформе Росавиации, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве пригласили россиян присоединиться к наблюдению за маршрутом волшебника, который 31 декабря охватит все 11 часовых поясов страны.

Для гарантии своевременной доставки подарков детям министр транспорта РФ Андрей Никитин дал специальное поручение руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову. Главе агентства предписано обеспечить беспрепятственное движение саней по воздушным трассам.

Постоянная вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге. Это место является популярным туристическим направлением, куда путешественники приезжают на экскурсии ради встречи с зимним волшебником и сказочными персонажами.

#дед мороз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

30 декабря 2025
Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

30 декабря 2025