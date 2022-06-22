Росавиация вновь продлила запрет на полеты в южные города России

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южных городов России. Запрет будет действовать до 30 июня, сообщает федеральное агентство.

Полеты временно приостановлены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Воздушное пространстве на юге страны закрыли для полетов 24 февраля после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, 11 аэропортов южной и центральной части страны будут оставаться недоступны в течение минимум четырех месяцев.