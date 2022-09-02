Росавиация вновь продлила режим закрытого неба на юге страны

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России до 10 сентября 03.45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сообщило федеральное агентство.

Напомним, аэропорты на юге России закрыли 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.