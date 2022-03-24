Росавиация вновь продлила ограничение полетов на юге России

Росавиация вновь продлила ограничения полетов в аэропорты центральной части и юга России — в этот раз до 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что режим продлен «до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени». Это касается полетов в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпании могут организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам — через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Все остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.

Ограничения были введены в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.